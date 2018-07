Rheinische Post: Kassenarzt-Chef Gassen: In Deutschland fehlen 10.000 Ärzte

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Kassenärztlichen BundesvereinigungAndreas Gassen hat vor den Folgen eines Ärztemangels in Deutschlandgewarnt. "Derzeit fehlen in Praxen und Krankenhäusern schon insgesamt10.000 Ärzte in Deutschland. Das entspricht einem komplettenStudienjahrgang", sagte Gassen der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). Der Ärztemangel werde in den nächsten zwei bis fünf Jahrenspürbar werden, warnte der Kassenarzt-Chef. "Wenn wir da nicht auchmit effizienteren Strukturen gegensteuern, werden wir in fünf biszehn Jahren eine Versorgung haben, die auch nicht mehr ansatzweiseauf dem Niveau von heute liegt." Im Detail erklärte Gassen: "EinDrittel unserer Hausärzte ist schon im rentenfähigen Alter und wirdin den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gehen. Bei denFachärzten ergibt sich diese Entwicklung drei Jahre später." Für dieSchaffung effizienter Strukturen will Gassen den Notdienst neuorganisieren. Immer mehr Patienten gingen in dieKrankenhausnotaufnahme, obwohl sie dort eigentlich nicht hingehörten.Im Extremfall könne das dazu führen, dass für echte Notfälle keineKapazitäten vorhanden seien. "Wir wollen unter anderem dieTelefonnummer 116117 als zentrale Anlaufstelle für Patienten mitakuten Beschwerden ausbauen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell