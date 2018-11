Rheinische Post: Kartellamts-Gespräche von Eon und RWE ziehen sich

Düsseldorf (ots) - Die Gespräche von Eon und RWE mit denKartellbehörden ziehen sich hin. Eine Eon-Sprecherin bestätigte derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Wir haben die Übernahmevon Innogy noch nicht bei den europäischen Kartellbehördeneingereicht, sondern sind weiter in vorbereitenden Gesprächen mit derEU-Kommission." Sie betonte weiter: "Die offizielle Einreichung desVorhabens ist in absehbarer Zeit geplant. Wir streben weiterhin an,die Transaktion Mitte 2019 abzuschließen."Auch die Verhandlungen über Stellen und Standorte ziehen sich hin:"Es gibt noch keinerlei Festlegung, welche Organisation und welcherStandort wie stark vom Stellenabbau betroffen sein wird. Wir strebennach wie vor Synergien zwischen 600 und 800 Millionen Euro an, wasüber alle Länder hinweg bis zu 5000 Stellen kosten kann", sagte dieSprecherin.Im März hatten Eon und RWE die Aufteilung der RWE-Tochter Innogyverkündet. Das Projekt läuft unter dem Namen "Sunrise" und wird vonEon-Vorstand Leonhard Birnbaum und Innogy-Finanzchef Bernhard Günthergeführt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell