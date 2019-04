Rheinische Post: Kartellamt hat kritische Nachfragen bei der geplanten Fusion von Remondis und Grünem Punkt

Düsseldorf (ots) - Das Bundeskartellamt hat beim geplanten Kaufdes Grünen Punktes durch das Unternehmen Remondis denEntsorgungskonzern um weitere Auskünfte gebeten. So kommt dieWettbewerbsbehörde bei der Überprüfung derRemondis-Glasaufbereitungsanlagen in einem internen Schreiben vom 6.Februar, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegt,zum Schluss, dass sich bei den angegebenen Marktanteilen"Unplausibilitäten ergeben". Danach akzeptiert die Bonner Behörde dieBerechnungsmethode des Entsorgungskonzerns nicht. Auch bei derBeteiligung von Remondis an öffentlich-privaten Partnerschaften, alsoGemeinschaftsunternehmen mit städtischen Betrieben, und der Kapazitätvon Müllverbrennungsanlagen sind die Angaben des Unternehmens lautinternen Kartellamtsschreiben, die der Zeitung ebenfalls vorliegen,nicht ausreichend. Dem Kartellamt liegt auch ein Schreiben einesInsiders der Branche vor, der als sogenannter Whistleblower dieGeschäftspraktiken von Remondis rügt. Darin ist die Rede davon, dassRemondis/DSD durch sein Rundum-Paket für die gesamte Entsorgung"seinen Marktanteil bei der Verpackungslizensierung ausbauen wird".Zudem habe das fusionierte Unternehmen einen Großteil derKunststoffverwertungsbetriebe in seinem Eigentum oder unter Vertragund werde seine Marktmacht einsetzen, um "Verwertungswegeabzuschneiden". Überhaupt, so der Insider, habe der Konzern Remondis"das skrupellose Ausnutzen seiner Marktmacht immer glänzendbeherrscht und in manchen Regionen schon eine Monopolstellungerrungen". Remondis-Geschäftsführer Wilms weist ebenfalls in der"Rheinischen Post" solche Vorwürfe als unwahr zurück. Der Kauf desDSD sei rein kundengetrieben, meint der Entsorgungsmanager: "Wirkönnen durch den Kauf des DSD mehr Einfluss auf das Design derVerpackungen nehmen. Wer so produziert, der soll im Markt auch bessergestellt werden", sagte er der Zeitung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell