Rheinische Post: Kartellamt erwartet scharfe Prüfung der Lufthansa-Zugeständnisse

Düsseldorf (ots) - Das Bundeskartellamt erwartet, dass sich dieEU-Kommission die jüngsten Zugeständnisse der Lufthansa zurAir-Berlin-Übernahme intensiv ansehen wird. "Die EU wird das sehrgenau prüfen. Es geht ja um einen für die Kunden sehr wichtigenMarkt", sagte Kartellamts-Chef Andreas Mundt der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Wir alsBundeskartellamt sind da in engen Austausch mit der EuropäischenUnion."Die Lufthansa hat angeboten, auf substanzielle Start- undLanderechte an großen Flughäfen zu verzichten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell