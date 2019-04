Rheinische Post: Karliczek stellt sich hinter die Bundeswehr an Schulen

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Im Streit um Auftrittsverbote fürJugendoffiziere an Berliner Schulen hat sich BundesbildungsministerinAnja Karliczek (CDU) hinter die Bundeswehr gestellt. "DieEntscheidung der Berliner SPD missachtet die Bereitschaft unsererSoldatinnen und Soldaten, Leib und Leben für unser Land zuriskieren", sagte Karliczek der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). Sie wüssten am besten, warum die Verteidigung so wichtigsei und könnten am besten über internationale Krisenherdeinformieren. "All das können sie authentisch unseren Schülerinnen undSchülern vermitteln", unterstrich die Ministerin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell