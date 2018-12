Rheinische Post: Karliczek dringt auf zügige Einigung beim Digitalpakt

Düsseldorf (ots) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU)hat im Streit zwischen Bund und Ländern zu einer schnellen Lösungaufgerufen und den eigenen Kurs verteidigt. "Ich hoffe auf einevernünftige und zügige Einigung im Vermittlungsausschuss", sagteKarliczek der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "DerDigitalpakt Schule braucht eine solide verfassungsrechtlicheGrundlage, die wir mit der Grundgesetzänderung von Artikel 104cschaffen wollen", so die Ministerin. "Wir müssen sicherstellen, dassdie fünf Milliarden Euro des Digitalpakts als neue, zusätzlicheMittel zu 100 Prozent in den Schulen ankommen", sagte Karliczek.Zuletzt war die für den Digitalpakt nötige Grundgesetzänderung an denLändern gescheitert. An diesem Freitag soll der Bundesrat dieEinsetzung eines Vermittlungsausschusses beschließen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell