Düsseldorf (ots) - Zum Weihnachtsfest hat der Kölner ErzbischofRainer Maria Kardinal Woelki vor einer Spaltung der Gesellschaft inder Flüchtlingsfrage gewarnt: Wer Menschen, "die vor Krieg undVertreibung, Vergewaltigung und Tod Schutz suchen, als,Asyltouristen' entwürdigt und ganze Bevölkerungsgruppen ausdrücklichvom bundesrepublikanischen Wir ausschließt, tritt eine Entwicklung inGang, deren Auswirkungen nicht abzusehen sind", sagte er im Interviewmit der "Kölnischen Rundschau" und der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Samstag). Nach seinen Worten sei das Christentum nicht nur einfrommer Glaube, sondern auch eine konkrete Haltung gegenüberMitmenschen. "Gott ist Mensch geworden, nicht ,Bio-Deutscher'. JederMensch darf sich darauf berufen, egal wo er herkommt", so derKardinal. Das gelte auch in Anbetracht der zunehmenden Zahl vonMuslimen hierzulande. So sei christliche Identität nach den WortenWoelkis nicht dazu geeignet, "ein demografisches Bollwerk gegenZuwanderer zu errichten". Abgrenzung müsse ausschließlich gegenüberdenjenigen stattfinden, die die Werte unseres Grundgesetzes nichtakzeptierten. Mit Blick auf die im Jahresverlauf schlecht besuchtenGottesdienste sagte Woelki, auch die Menschen, die die Kirche nur zurWeihnachten aufsuchten, seien willkommen. Allerdings erinnerte der62-jährige Erzbischof die Christen auch daran: "Sie haben eineGottesdienst-Flatrate."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell