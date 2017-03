Düsseldorf (ots) - Die Frage nach der Priesterweihe für "Viriprobati", so genannte "bewährte" verheiratete Männer, ist nach denWorten von Karl Kardinal Lehmann nie wirklich zur Ruhe gekommen."Durch das Anwachsen des Priestermangels ist sie auch in vielenTeilen der Welt dringlicher geworden. Der Papst lässt jedenfalls einNachdenken zu. Das ist in dieser Deutlichkeit neu", sagte deremeritierte Mainzer Bischof gegenüber der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinische Post" (Freitagausgabe). Lehmann kommentierte damitentsprechende Aussagen von Papst Franziskus in einem Interview mitder "Zeit". Lehmann: "Der Papst legt sich also nicht fest. Er weißauch, dass es in der Kirche und ähnlich auch in der Welt für solcheEntscheidungen die rechte Zeit braucht, den Kairos." Nach MeinungLehmanns sollte man jetzt "die differenzierte Meinung des Papstesnach keiner Seite hin manipulieren. Wir brauchen endlich nachJahrzehnten eine ernsthafte, alle Gesichtspunkte einbeziehende,ehrliche, aber auch spirituelle Behandlung des Themas. Parolen habenauch bisher nichts genützt, aber die Sache ist ernst und in vielenTeilen der Welt dringlich." Auch für die katholischen Laien inDeutschland sind die Worte des Papstes "ermunternd". ThomasSternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken:Wenn Franziskus betone, "es gibt Zeichen der Zeit, die man erkennenmuss, dann horcht man natürlich auf", so. Der Zölibat generell stehtnach Sternbergs Einschätzung im Moment noch nicht zur Diskussion."Wir müssen die Debatte um die Viri probati jetzt unbedingt führen,und dann wird man sehen, wie es weitergeht."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell