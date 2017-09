Rheinische Post: Kanzlerin Merkel würde gerne eigene Talkshow-Sendung moderieren

Düsseldorf (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würde gerneeine eigene Talkshow-Sendung moderieren. In einem persönlichenFragebogen für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post"(Samstagausgabe) unter der Rubrik "Das würde ich mir gerne leistenkönnen" schreibt Merkel: "Neben meinem Amt als Bundeskanzlerin einmaleine Talkshow-Sendung zu moderieren". Im Interview mit der"Rheinischen Post" geht sie auch auf die Vorbereitung für dasTV-Duell ein. Auf die Frage, ob sie sich noch einmal alte Sendungenvon TV-Duellen zur Vorbereitung ansieht, sagte die Kanzlerin: "Ichhabe gar nicht die Zeit, mir alle Duell-Sendungen noch einmalanzusehen. Eher lese ich noch einmal etwas." Die Kanzlerinverteidigte ihre Haltung, nur bei einem TV-Duell aufzutreten: "Ichbin froh, dass es wie in meinen früheren Bundestagswahlkämpfen einDuell gibt", sagte sie. "Wir sollten aber nicht vergessen, dass wirin Deutschland keine Präsidialdemokratie wie in den USA haben." InDeutschland würden die Bundeskanzler nicht direkt gewählt, sonderndie Bürger stimmten für Wahlkreiskandidaten und Parteien. "Insofernsollte mit Blick auf die kleineren Parteien die Zuspitzung auf nurzwei Personen eher die Ausnahme im Fernsehwahlkampf sein."Grundsätzlich betonte Merkel: "Es ist klar, dass das TV-Duell größteAufmerksamkeit haben wird. Ich freue mich, wenn sich möglichst vieleMenschen die Zeit nehmen zuzuschauen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell