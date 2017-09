Rheinische Post: Kanzlerin Merkel lobt Schwarz-Gelb und Jamaika-Koalition

Düsseldorf (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich"frohen Mutes" gezeigt, was Koalitionsoptionen mit FDP und in einemDreier-Bündnis mit den Grünen auf Bundesebene angeht. Auf die Frage,was der Kardinalfehler von Schwarz-Gelb 2009 bis 2013 gewesen sei,sagte die Kanzlerin der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Samstagausgabe): "Ich sehe keinen. Ich sehe heute eine gutfunktionierende und verlässlich arbeitende Koalition aus CDU und FDPin Nordrhein-Westfalen unter der Führung von Armin Laschet", und siebeobachte mit Freude die gut arbeitende Koalition inSchleswig-Holstein, die Daniel Günther aus CDU, FDP und Grünengebildet habe. "Deswegen bin ich auch für den Bund frohen Mutes."Merkel ergänzte: "Entscheidend ist: beide Stimmen für die CDU, damitwir so stark wie möglich sind."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell