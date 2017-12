Rheinische Post: Käßmann: Wer nicht weiß, warum er Weihnachten feiert, sollte es lieber lassen

Düsseldorf (ots) - Margot Käßmann hat eine verbreiteteInhaltsleere des Weihnachtsfests kritisiert. "Ich weiß nicht, wasMenschen am 24. Dezember feiern, die mit christlichem Glauben nichtsam Hut haben. Weihnachten ist es jedenfalls nicht", schrieb dieBotschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für dasReformationsjubiläum und frühere EKD-Ratsvorsitzende in einemGastbeitrag für die "Neuß-Grevenbroicher Zeitung" (Samstagausgabe).Eine Weihnachtsfeier ohne Gottesdienst sei für sie undenkbar, schriebKäßmann: "Neulich sagte mir ein Mann: Wer nicht in der Kirche ist,dem könnten die Firmen die Feiertage doch einfach streichen, der hatja Weihnachten gar nichts zu feiern. Ein bisschen radikal, ich weiß,aber er trifft einen Punkt." Ihretwegen dürfe sich der Einzelhandelan Weihnachten "eine goldene Nase verdienen", fügte die früherehannoversche Landesbischöfin hinzu: "Aber wenn diejenigen, diefeiern, überhaupt nicht mehr wissen, was sie feiern und warum, dannsollten sie es lieber lassen - oder sich ein ganz neues Festausdenken. Das hat ja in einer Welt, die auf Konsum und Kommerzfixiert ist, bei Halloween auch funktioniert."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell