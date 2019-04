Rheinische Post: KORRIGIERTE FASSUNG: Kommentar: Große Abi-Erwartungen

Düsseldorf (ots) - Für viele Abiturienten markiert der Abiball denBeginn eines neuen Kapitels im Leben. Viele Abschlussstufen planendeshalb nach dem Motto "Je teurer, desto besser". Die Ball-Kostenkönnen so für einen Schüler bei 500 Euro liegen.Die Schüler sind abernicht abgehoben, letztlich spiegelt sich in ihrem Verhalten daswider, was die Gesellschaft ihnen vorlebt: Am besten immer einendraufsetzen - auch Eltern tragen dazu bei. Zudem überträgt sich derDruck, den viele Schüler bei Leistung und Lebensplanung verspüren,auch auf die Abiballplanung. Ein perfektes Zeugnis, ein perfekterLebenslauf, ein perfekter Abiball.Dass alle gemeinsam ein letztes Malfeiern, gerät da schnell in den Hintergrund. Dabei ist es gerade das,was die Abiturienten zum Ende der Schulzeit erfahren: Zusammenhalt.Denn beim Planungs- und Lernstress wächst eine Stufe zusammen.Tatsächlich machen diesen Abend weder das schönste Essen noch dieluxuriöseste Location aus, sondern die Menschen, die so lange Teildes Lebens waren. Da sollten alle dabei sein - und nicht nur die, diees sich leisten können.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell