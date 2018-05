Rheinische Post: KORREKTUR / Barley drängt auf verbraucherschutzfreundliche Anwendung der Datenschutzgrundverordnung

Düsseldorf (ots) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD)drängt auf eine verbraucherschutzfreundliche Anwendung derEU-Datenschutzgrundverordnung. "Die EuropäischeDatenschutzgrundverordnung ist ein Meilenstein für den Schutz derpersönlichen Daten", sagte Barley der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe) und fügte hinzu: "Wir müssendafür sorgen, dass sie verbraucherfreundlich angewandt wird. Das giltinsbesondere für Vereine, Ehrenamtliche und kleine Unternehmen." Aberallen Digitalkonzernen, die mit persönlichen Daten sehr viel Geldverdienten, müsse klar sein: "Wenn sie sich nicht an das europäischeRecht halten, drohen ihnen künftig schmerzhafte Sanktionen von bis zuvier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes", sagte dieJustizministerin. Medienberichten zufolge hatte zuvor BundeskanzlerinAngela Merkel (CDU) Lockerungen in Aussicht gestellt und eingeräumt,dass manche Regelungen der ab 25. Mai geltendenEU-Datenschutzgrundverordnung eine "Überforderung" seien. DieFederführung bei der Umsetzung in Deutschland hat dasBundesinnenministerium.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell