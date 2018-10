Rheinische Post: KOMMENTAR Unverzeihliche Fehler

Düsseldorf (ots) - VON HENNING RASCHEDer Tod des Amed A. betrübt. Zweieinhalb Monate saß der Syrerunschuldig in der JVA Kleve ein, bis am 17. September Feuer in seinerZelle ausbrach - und er den Verletzungen erlag. Der Tod des Amed A.betrübt, weil dieser Tod so sinnlos ist wie er vermeidbar war. Essind Fehler geschehen, die unverzeihlich sind, unerhört undunfassbar. Die Polizei in Hamburg hat einen Schwarzafrikaner aus Maligesucht, die Polizei in Kleve einen hellhäutigen Syrer gefunden. Aufdie Idee, die Fotos der Männer zu vergleichen, sind die Beamten nichtgekommen. Wie soll man das, bitteschön, den Angehörigen von Amed A.erklären? Innenminister Herbert Reul hat sich für diese Fehlerentschuldigt, die politische Verantwortung übernommen. JustizministerPeter Biesenbach gibt ein diffuseres Bild als sein Kollege ab. Er hatFragen offengelassen, etwa: Weshalb durfte ein Sachverständiger denZellenbrand erst am 2. Oktober untersuchen? Diese Regierung muss sicherklären, Antworten liefern. Diesen Skandal haben die beiden Ministernoch nicht überstanden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell