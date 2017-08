Rheinische Post: KOMMENTAR: Rabiate Grenzsicherung hat ihren Preis

Düsseldorf (ots) - Von Matthias BeermannDie Flüchtlingskrise scheint zwar weit weg in diesen Tagen, aberdas ist nur eine Frage der Perspektive: Fragen Sie mal einenItaliener. Italien hat allein im vergangenen Jahr mehr als 180.000Boat-People aufgenommen. Seit die Balkanroute über die Türkei undGriechen nach Mitteleuropa geschlossen ist, kommen die Menschen überdas zentrale Mittelmeer. Es sind nun nicht mehr vorwiegend syrischeBürgerkriegsflüchtlinge, sondern vor allem Migranten aus Afrika. Undweil die Nachbarn im Norden die Grenzen abgeriegelt haben, bleibensie in Italien hängen. Zwar gibt es eine Absprache in der EU, dieLast mit den Italienern zu teilen und Migranten zu übernehmen, abersie wird von den meisten EU-Partnern boykottiert. Also haben dieItaliener im Alleingang gehandelt - wer wollte es ihnen verdenken?Sie nahmen die Hilfsorganisationen im Mittelmeer an die Kandare, sieschickten Geld und Material für die libysche Küstenwache, sie tatenalles, um die Boote der Flüchtlinge zu stoppen, bevor sieinternationales Gewässer erreichen, wo man sie aus dem Meer fischenmüsste. Diese Maßnahmen und womöglich auch die Kooperation obskurerlibyscher Milizen haben dazu geführt, dass die Flüchtlingszahlenzuletzt drastisch zurückgegangen sind. Doch das hat einen Preis, überden die Verantwortlichen der rabiaten Grenzsicherung nicht gernesprechen: Die libyschen Auffangzentren, in denen die abgefangenenFlüchtlinge landen, sind Orte des Grauens, in denen gefoltert,vergewaltigt und gemordet wird. Zudem scheinen die Schlepper bereitseine neue Route gefunden zu haben: Tausende setzten zuletzt beiGibraltar über.Schon seit einiger Zeit versucht die EU, den Zustrom zu stoppen,indem sie mit den wichtigsten Transitländern der Migrantenzusammenarbeitet. Darum ging es auch gestern auf dem PariserFlüchtlingsgipfel. Die Idee ist grundsätzlich richtig, aber niemandsollte Wunder erwarten. Afrikanische Regierungen zu bezahlen, damitsie Flüchtlinge aufhalten, ist keine dauerhafte Lösung, das hat sichschon früher gezeigt. Die Einrichtung von Auffangzentren in sicherenafrikanischen Ländern, wo Flüchtlinge einen Antrag auf legaleEinreise stellen können, ist dagegen immerhin einen Versuch wert. Siesetzt aber voraus, dass Europa sich auch bereiterklärt, einesignifikante Anzahl von Menschen von dort aufzunehmen. Wirklichnachlassen wird der Migrationsdruck aber erst, wenn sich dieLebensbedingungen der Menschen in Afrika so weit verbessern, dass sieaufhören, jenseits aller Realität vom europäischen Paradies zuträumen. Dabei sollten wir mithelfen, schon im eigenen Interesse.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell