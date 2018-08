Rheinische Post: KOMMENTAR Pulverfass Türkei

Düsseldorf (ots) - VON EVA QUADBECKDer Streit zwischen den USA und der Türkei geht um viel mehr alsnur um Wirtschaftssanktionen und eine bedrohte Währung, was schondramatisch genug ist. In der Auseinandersetzung der ungleichenPartner zeigt sich auch die fragile globale Lage. Die Türkei ist einPulverfass. Die Nato verfügt über keinen Mechanismus, einen solchenStreit unter Partnern zu befrieden. Die viel beschworenen gemeinsamenWerte und Interessen in dem Verteidigungsbündnis erweisen sich indieser Krisensituation als Illusion. Es bleibt zu hoffen, dass dereigentliche Zweck der Nato - das gegenseitige Sicherheitsversprechen- nicht gerade in dieser Lage auf die Probe gestellt wird. Für Europaund für die Nato ist die Neuausrichtung der Türkei vollerUnwägbarkeiten. Innenpolitisch entwickelt sie sich zu einemautoritären Regime. Außenpolitisch locken Russland als strategischerPartner und der asiatische Raum als Handelspartner. Nicht nur Europa,auch die Nato muss ein großes Interesse an einer stabilen Türkeihaben. Soweit aber reicht der Blick des amerikanischen Präsidentenleider nicht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell