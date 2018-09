Rheinische Post: KOMMENTAR Der Preis für Syrien

Düsseldorf (ots) - VON THOMAS SEIBERTNach dem Gipfel von Teheran treibt der syrische Bürgerkrieg inIdlib einem blutigen Höhepunkt entgegen. Für Europa rückt damit nachmehr als sieben Jahren Krieg in Syrien die Stunde der Wahrheit näher.Deutschland und andere europäische Staaten werden bald schwierigeEntscheidungen treffen müssen, um die sie sich bisher herumgedrückt.Europa hat sich aus dem Krieg in Syrien herausgehalten. Trotzdem wirdes einen hohen Preis zu zahlen haben. Erstens dürften wir wohl keineandere Wahl haben, als uns mit Diktator Baschar al Assad zuarrangieren, auch wenn dieser das Blut von Hunderttausenden an denHänden hat. Zweitens wird Europa vor der Wahl stehen, neueFluchtwellen zu riskieren - oder zu zahlen. Assads SchutzmachtRussland fordert vom Westen schon jetzt Milliardensummen für denWiederaufbau von Syrien. Es wird also höchste Zeit, sich daraufvorzubereiten. Geschieht das nicht, werden die Europäer von einerEntwicklung ausgeschlossen bleiben, die sie zwar wegen derFlüchtlingsproblematik und der russischen Machtausbreitungunmittelbar berührt, auf die sie aber keinerlei Einfluss haben.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell