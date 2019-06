Rheinische Post: KOMMENTAR: Flickenteppich bei Grundsteuer bleibt

Düsseldorf (ots) - Das ist er also, der Kompromiss, für den dieKoalition mehr als ein Jahr gebraucht hat: Bundesfinanzminister OlafScholz (SPD) darf sein Modell umsetzen. Und jedes Land, das damitnicht zufrieden ist, darf sich sein eigenes Konzept stricken. Warumdas nicht schon früher möglich war? Unklar.Klar ist nur, dass der Gesetzgebungsprozess jetzt endlich startenkann. Für die Kommunen ist das ein gutes und wichtiges Signal. Siesind auf die Grundsteuer maßgeblich angewiesen, der Ertrag kommtihnen direkt zugute. Zu den Gewinnern gehört auch Bayern, das sichmit der Öffnungsklausel und der geplanten Extrawurst einer reinflächenabhängigen Steuer durchsetzen konnte.Auf der Verliererseite steht Scholz, wollte er doch immer einbundeseinheitliches Gesetz. Damit ist er am Widerstand Bayernsgescheitert. Auch die Signale aus anderen Ländern, notfalls diewichtigen Mehrheiten zu blockieren, ließen ihn einknicken.Jahrzehntelang gab es bei der Grundsteuer nur Blockade, jetzt tutsich was.Was aber bleiben wird, ist der Flickenteppich in Deutschland. JedeKommune kann eigene Hebesätze festlegen und soll das auch.Schließlich wissen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am bestenBescheid, wie sie mittels der Berechnungswerte die Stadtentwicklunglenken wollen. Aber wirklich entscheidend für Landesregierungen, fürKommunen und nicht zuletzt für den Bundesfinanzminister wird sein, obes gelingt, dass Mieter von der Umlage einer höheren Grundsteuerweitgehend verschont bleiben. Sie haben nichts von Wertsteigerungender Immobilie, in der sie leben, sofern sie einzig durch die Lage undknappes Angebot zustande kam. An dieser sozialen Dimension wird dieReform auch zu messen sein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell