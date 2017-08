Rheinische Post: KOMMENTAR: Fehler im System

Düsseldorf (ots) - Von Jörg IsringhausEs sind in ihrer Dimension unfassbare Taten: Mehr als 90 Menschensoll der ehemalige Krankenpfleger Niels H. in zwei Kliniken getötethaben, möglicherweise sogar 200. Der Mann, von dem sich PatientenHilfe versprachen, entpuppte sich als ihr Mörder. Ermittler sprechenvon der größten Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Fastgenauso schockierend ist es, dass Niels H. jahrelang sein Unwesentreiben konnte, ohne dass jemand Verdacht schöpfte. Anzeichen dazugab es früh, etwa eine erhöhte Sterberate während H.s Schichten, nurwurden keine oder falsche Schlüsse daraus gezogen. Das stimmtbedenklich, scheint das System Krankenhaus/Pflegeheim es solchenTätern doch allzu leicht zu machen. Offensichtlich mangelt es aneffektiven Kontrollmechanismen, internen wie externen. Vielleichtbleibt auch der Blick fürs Ganze auf der Strecke in einem Betrieb,dessen Prozesse wie in jedem anderen Unternehmen immer weiteroptimiert wurden. Obwohl es nicht nur um Krankheiten, sondern umMenschen geht. Und es damit besonders wichtig ist, ganz genauhinzuschauen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell