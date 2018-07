Rheinische Post: KOMMENTAR Ende der Stahl-Ära

Düsseldorf (ots) - Von Antje HöningÜber 200 Jahre stand der Name Krupp für Stahl. Auf die vielenKrisen hat das Unternehmen mit vielen Fusionen und Schrumpfkurenreagiert, bis es in Deutschland keinen Partner oder Gegner mehr zumFusionieren gab. Jetzt legt Konzern-Chef Hiesinger den Stahl mit derindischen Tata zusammen und die Basis für die endgültige Trennung.Dass die Werke in Duisburg künftig einer in Holland sitzenden Holdinggehören, macht den Standort noch unsicherer. Nun ist Tradition keinArgument im Wirtschaftleben, zudem liegt Hiesinger im Trend: Bayerhat mit der Abspaltung von Covestro seine Wurzeln als Chemiekonzerngekappt, Eon mit der von Uniper die als Stromerzeuger. Gut: Hiesingerhat das Brasilien-Abenteuer der Vorgänger beendet, das den Konzernfast ruiniert hätte. Doch eine echte Wachstumsstrategie für dengroßen Rest ist bis heute nicht erkennbar. Das zeigt sich auch darin,dass er gleich drei Aufsichtsräte der Kapitalseite nicht für seinePläne gewinnen konnte. Hiesinger hat sich Zeit gekauft, aus der Krisesind weder er noch der Konzern. Thyssenkrupp bleibt dasDax-Sorgenkind im Ruhrgebiet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell