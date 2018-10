Rheinische Post: KOMMENTAR Ein Ende in Hambach ist nicht in Sicht

Düsseldorf (ots) - VON MICHAEL BRÖCKERDie Jubelschreie der Baumschützer nach der Entscheidung desOberverwaltungsgerichts Münster zum Rodungsstopp im Hambacher Forstsind nachvollziehbar. Aber verfrüht. Man sollte die Entscheidunglesen: Die Rodung wurde nicht verboten, die Richter haben nur eineweitere Abholzung zum jetzigen Zeitpunkt untersagt. Sie haben dieEilbedürftigkeit verneint, mit der RWE argumentierte. Das ist eineKlatsche für RWE und lässt auch die Landesregierung nicht gutdastehen. Die Materie ist komplex, und die Klage desNaturschutzbundes gegen den Hauptbetriebsplan von RWE muss in Ruheverhandelt werden. Das kann Monate, ja Jahre dauern. Was nun? DasUrteil ist eine Gelegenheit, innezuhalten. Die Grünen, die heute sound morgen so entscheiden, sollten ihre Kräfte auf einenkonstruktiven Beitrag in der Kohlekommission konzentrieren. Dort gehtes um ein realistisches Szenario für den Ausstieg aus der Braunkohle,inklusive Versorgungssicherheit und im Einklang mit den InteressenZehntausender Beschäftigter. Und: RWE sollte sich mit einerAlternative zur Rodung beschäftigen. Auch wenn der Konzern bisherrechtmäßig agierte, könnte der gerichtlich erzwungene Stopp dasProjekt unwirtschaftlich machen. Der Imageschaden ist da, einjahrelanges Tauziehen wäre betriebswirtschaftlich ein Fiasko.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell