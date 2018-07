Rheinische Post: KOMMENTAR Die Asylwende ist da

Düsseldorf (ots) - Von Eva QuadbeckIn CDU und CSU ist in dieser schweren Regierungskrise immer dieRede davon, es müsse verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnenwerden. Ja, wohl wahr. Nur: Dieses verlorene Vertrauen bekommt mannicht zurück, indem man aus einer strittigen Sachfrage eineRegierungskrise macht, die das ganze Land in Unruhe versetzt.Verloren gegangenes Vertrauen bekommt man auch nicht zurück, indemgewählte Politiker den Eindruck erwecken, es gehe gar nicht um dieSache, sondern um Rechthaben, um alte Rechnungen und umRechtbehalten.Wie soll der Bürger denn glauben, dass eine solche Regierung denZuzug von Flüchtlingen ordnen und begrenzen kann, wenn sie noch nichteinmal ihre eigenen Streitereien ordnen und begrenzen kann? CDU undCSU haben in einem Manöver des letzten Augenblicks vor dem großenKnall eine Einigung gefunden. Dass der Kompromiss dieses Mal fürlängere Zeit für geräuschlose Regierungsarbeit sorgt, ist äußerstzweifelhaft. Die gegenseitigen Verletzungen und die persönlicheAbneigung von Merkel und Seehofer sitzen zu tief, als dass eineRückkehr zum routinierten Alltag so einfach möglich wäre.Den Konflikt auf die Spitze getrieben hat die CSU in der fastrauschhaften Vorstellung, mit immer neuen Forderungen zu einerhärteren Asylpolitik und nationalen Alleingängen ließe sich in Bayerndie absolute Mehrheit erringen und die AfD in die Schranken weisen.Wie die von Tag zu Tag sinkenden Umfragewerte der CSU zeigen, ist dasGegenteil richtig. Zudem schwang im Vorgehen der CSU eine "Merkelmuss weg"-Attitüde mit. Damit haben die Christsozialen die Reihenihrer Schwesterpartei fest geschlossen. Merkel hat dieses brachialeAuftreten der CSU möglicherweise ihr Amt gerettet.Die Kanzlerin zahlt aber einen hohen Preis. In dem Einigungspapierkommt zwar noch der Hinweis vor, man werde nicht unabgestimmthandeln. Aber diese Formulierung ist ein Feigenblatt. Der restlicheKompromiss ist CSU pur. Es wird zu Zurückweisungen an der Grenzekommen. Zusammen mit Seehofers Masterplan hat die Union dieKehrtwende von einer liberalen hin zu einer sehr restriktivenFlüchtlingspolitik endgültig beschlossen. Ein strahlender Sieger istder Innenminister dennoch nicht. Mit seiner Rücktrittsankündigung hater sich als Regierungsmitglied selbst herabgesetzt. Nun ist erbeschädigt wie die Kanzlerin auch. Als CSU-Chef ist er ohnehinangezählt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell