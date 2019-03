Rheinische Post: KOMMENTAR AKK keine Merkel

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Von Kristina DunzIm Karneval ist so gut wie alles erlaubt. Dafür gibt es ja dietollen Tage. Die Obrigkeit wird vorgeführt, keine Gnade fürUS-Präsident Donald Trump oder Kanzlerin Angela Merkel. Aber genaudas ist ein wesentliches Merkmal: Man knöpft sich die Herrschendenund Mächtigen vor. Und nicht als Parteichefin eine kleineMinderheit. Annegret Kramp-Karrenbauer will Bundeskanzlerinwerden. Gerade als CDU-Vorsitzende sollte sie wissen, dass sie auchin diesem großen Amt Stimmungen erzeugen kann - auch gegenMinderheiten. Das ist gefährlich. Wer Menschen zuhört, die sich wederals Mann oder Frau oder in einem falschen Körper fühlen, der mag eineAhnung von den damit verbundenen Problemen bekommen. Die KatholikinKramp-Karrenbauer sieht auch die Ehe von Homosexuellen kritisch. Eshandelt sich um eine kleine Gruppe von Menschen, aber auch derenFamilien schauen genau hin, wie mit ihren Angehörigen umgegangenwird. Auch deswegen hatte Merkel die Ehe für alle abgeräumt. Bisherwurde Kramp-Karrenbauer gern mit ihr verglichen. Nun kann man einmalumgekehrt sagen: Merkel wäre das nicht passiert.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell