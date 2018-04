Rheinische Post: KMK will Kampf gegen Antisemitismus offensiv angehen

Düsseldorf (ots) - Die Kultusministerkonferenz hat sich zurbesonderen Rolle der Schulen im Kampf gegen Antisemitismus bekannt."Die Kultusminister der Länder gehen diese Auseinandersetzungoffensiv und selbstbewusst an", sagte KMK-Präsident Helmut Holterder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).Es reiche nicht, erst zu reagieren, wenn etwas passiert sei;Pädagoginnen und Pädagogen sollten darauf hinwirken, dass es erst garnicht zu antisemitischen Vorfällen komme, unterstrich der ThüringerLinken-Politiker. "Die Fähigkeit, Verständnis für die Position desGegenübers zu entwickeln, ist so wichtig wie das kleine Einmaleins",erklärte Holter. Den Kultusministern gehe es auch darum, breitereKenntnisse über das Judentum zu vermitteln. "Es ist wichtig, imschulischen Alltag die Vielfältigkeit des Judentums sichtbar zumachen", erläuterte Holter. Allerdings handele es sich um einegesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht nur in den Schulenangegangen werden müsse.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell