Rheinische Post: Jeder zehnte neue Lehrer ist ein Quereinsteiger

An Nordrhein-Westfalens Schulen unterrichtenimmer mehr Quereinsteiger. Beinahe jeder zehnte Lehrer (9,8 Prozent)der insgesamt 5563 Lehrer, die für das heute beginnende Schuljahr2017/18 eingestellt wurden, war in dem Beruf vorher nicht tätig undist damit ein Quereinsteiger. Das berichtet die in Düsseldorferscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe), der Zahlen desNRW-Schulministeriums vorliegen. 2013 lag diese Quote noch bei knappdrei Prozent. Die neue Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat sichzum Ziel gesetzt, verstärkt auf Seiteneinsteiger zurückzugreifen, umden Lehrermangel an den Schulen zu mildern. "Wenn, wie in diesemSchuljahr, viele Stellen nicht besetzt werden können, müssen wirdafür möglichst schnell Lösungen finden", sagte Gebauer. UnbesetzteStellen führten ansonsten dazu, dass Unterricht ausfalle oder sogargekürzt werden müsse. Für das neue Schuljahr wurden dem Ministeriumzufolge bisher insgesamt 543 Quereinsteiger eingestellt, die meistenunterrichten an Berufskollegs. 153 kommen in Grundschulen zumEinsatz. 400 Quereinsteiger verfügen über einenUniversitätsabschluss, 132 haben einen Fachhochschulabschluss und elfeine fachspezifische Ausbildung.