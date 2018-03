Rheinische Post: Jeder fünfte Riester-Vertrag liegt auf Eis

Düsseldorf (ots) - Von den rund 16 Millionen Riester-Verträgen fürdie staatlich geförderte private Altersvorsorge gehen auf jedenfünften Vertrag keine Zahlungen mehr ein. So sind 3,3 MillionenVerträge ruhend gestellt. Dies geht aus einer Antwort derBundesregierung auf Anfrage der Grünen hervor, die der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) vorliegt. Vonden Riester-Sparern, die noch aktiv dabei sind, zahlen wiederum knapp20 Prozent so wenig ein, dass sie ihren Zulage-Anspruch nur zuweniger als 50 Prozent ausnutzen können. "Die Riester-Rente hat allenSchwung verloren: Die Vertragszahlen stagnieren und ein großer Teilder Verträge wird entweder überhaupt nicht oder völlig unzureichendbespart", sagte der rentenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion imBundestag, Markus Kurth. Kurth kritisierte auch, dass Menschen mitgeringen Einkommen von den Steuerersparnissen durch Riester deutlichweniger profitieren als Menschen mit hohen Einkommen. "Menschen mitgeringen Einkünften und ohne Kinder bleibt nur die viel zu kleindimensionierte Grundzulage", sagte Kurth. Bei der Riester-Rentegelte: "Wer hat, dem wird gegeben."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell