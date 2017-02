Rheinische Post: Jeder dritte Deutsche mit geringem Einkommen kauft laut IW-Studie nie Bio-Lebensmittel

Düsseldorf (ots) - Jeder dritte Deutsche mit geringem Einkommenkauft nie Bio-Lebensmittel. In der gesamten Bevölkerung verzichtetfast jeder Fünfte (18 Prozent) grundsätzlich darauf. Das geht auseiner Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Kölnhervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe) vorliegt. Demnach kaufen die meist teurerenProdukte vor allem Menschen, die finanziell gut dastehen oder diesaus persönlicher Überzeugung tun. 3,2 Prozent der gesamtenBevölkerung kaufen der Studie zufolge ausschließlichBio-Lebensmittel. Basis der Studie ist eine Onlinebefragung desBundesumweltministeriums unter über 2000 Bürgern ab 14 Jahren.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell