Rheinische Post: Jeder achte neue Lehrer in NRW ist ein Quereinsteiger

Düsseldorf (ots) - An Schulen in NRW unterrichten immer mehrSeiteneinsteiger. Etwa jeder achte (12,34 Prozent) der 5929 zum neuenSchuljahr eingestellten Lehrer arbeitete zuvor in einem anderenBeruf. 2014 lag diese Quote noch bei 2,3 Prozent. Das geht ausaktuellen Zahlen des NRW-Schulministeriums und der fünfnordrhein-westfälischen Regierungsbezirke vor, die der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag) vorliegen. Dennoch konnten per August2018 nur 62 Prozent der Lehrerstellen in NRW besetzt werden, Knapp3700 Stellen blieben offen.Seiteneinsteiger sollen dazu beitragen, den eklatantenLehrermangel zu dämpfen. Nach Angaben des nordrhein-westfälischenSchulministeriums fehlen in den kommenden zehn Jahren rund 15.000Lehrkräfte.Für das neue Schuljahr wurden in NRW 732 Seiteneinsteigereingestellt, im Vorjahr waren es erst 543. Die meisten von ihnenkommen an Grundschulen zum Einsatz, wo der Lehrermangel besondersstark ausgeprägt ist. Dort dürfen sie Kunst, Musik, Sport undEnglisch unterrichten. Doch auch Berufskollegs und Gesamtschulengreifen der Statistik zufolge besonders gern auf Quereinsteigerzurück.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell