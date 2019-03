Rheinische Post: Jantschke: Leipzig und Hoffenheim bringen Qualität in die Bundesliga

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Borussia Mönchengladbachs Abwehrspieler TonyJantschke hat überhaupt kein Verständnis für Fußball-Fans, die denHoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp beschimpfen. "Wenn man sieht, was erfür seine Region mit seinem selbstverdienten Geld getan hat, bleibtmir nur, im ein riesiges Lob auszusprechen", sagte Jantschke derDüsseldorfer Rheinischen Post (Freitagausgabe). "Ich würde mirwünschen, dass es mehr solcher Leute gibt. Und auch aus Leipzigbekomme ich mit, was das für die Region bedeutet. Sie verfolgen einKonzept mit jungen Spielern, da gibt es nichts zu kritisieren." RBLeipzig und die TSG Hoffenheim "bringen Qualität in die Bundesliga,auch Geld. Und zwar kein sinnloses Geld, da stecken Konzeptedahinter", erklärte der Verteidiger.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell