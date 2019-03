Rheinische Post: JU-Vorsitz-Kandidat Gruhner: Mit Ja zu Upload-Filtern wird die Union bei der Europawahl junge Wähler in Scharen verlieren

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Der Thüringer CDU-Landtagsabgeordnete undKandidat für den JU-Vorsitz, Stefan Gruhner, hat die Unionsspitzenfür die Pläne auf EU-Ebene zur Verschärfung der Pflichten fürInternet-Plattformen beim Urheberrechtsschutz scharf kritisiert. "DieUnion muss ihre Position überdenken, damit ihr bei der Europawahljunge Wähler nicht in Scharen davonlaufen", sagte Gruhner derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Upload-Filtersind der Sargnagel für ein digitales Europa", erklärte derJungpolitiker. Für die gesamte Nachwuchsorganisation von CDU und CSUseien Upload-Filter, mit denen von Nutzern etwa auf YouTubehochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten geprüftwerden sollen, ein "Riesenthema". "Die Junge Union ist in Aufruhr",sagte Gruhner. Es sei nicht zu verstehen, dass die Union bei dergeplanten EU-Urheberrechtsreform den Artikel 13 desLeistungsschutzrechtes akzeptiere, obwohl dies im Koalitionsvertragmit der SPD als unverhältnismäßig abgelehnt und von Kritikern alsZensur im Internet bezeichnet werde. Gruhner tritt am Samstag inBerlin bei der Wahl zum JU-Vorsitzenden gegen Tilman Kuban ausNiedersachsen an, der sich nicht äußern wollte.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell