Rheinische Post: Israelische Botschaft kritisiert Ruhrtriennale

Düsseldorf (ots) - Wegen einer Podiumsdiskussion bei derRuhrtriennale steht Festival-Intendantin Stefanie Carp einmal mehr inder Kritik. Unter anderem die israelische Botschaft in Berlinkritisierte, dass anlässlich des Kulturfestivals der ChoreographAlain Platel und der Komponist Elliott Sharp zur "Freiheit derKünste" diskutieren sollen. Beide gelten als Unterstützer der alsantisemitisch kritisierten BDS-Bewegung. Zwar hatte auch dieisraelische Botschaft eine Einladung zu der Podiumsdiskussionerhalten, diese aber ausgeschlagen, wie die Botschaft derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) bestätigte. "Wirunterstützen die Idee, verschiedene Friedenskonzepte, Ansätze undWege zu diskutieren, auch mit Menschen, mit denen wir nicht einerMeinung sind", sagte eine Sprecherin der Botschaft der Redaktion."Wir werden jedoch nicht das Existenzrecht Israels diskutieren." BDSaber ziele auf den Staat Israel als Ganzes und sein Recht aufExistenz als jüdischer Staat ab.Enttäuscht sei man darüber, "dass der BDS und seine Vertreter hierwieder eine Bühne und damit eine falsche Legitimität erhalten,insbesondere wenn die Bühne von einer staatlich gefördertenVeranstaltung zur Verfügung gestellt wird". Unterstützt wird dieRuhrtriennale größtenteils durch das Land Nordrhein-Westfalen, auchdie Kulturstiftung des Bundes ist an zwei Projekten beteiligt. DieLandesverbände der Jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hattendie Zusammensetzung des Podiums ebenfalls kritisiert, weil dort keine"jüdische Stimme" zu Wort komme.Die Podiumsdiskussion unter dem Titel "Freedom of Speech/Freiheitder Künste" soll am 18. August in Bochum stattfinden. Neben Platelund Sharp haben Isabel Pfeiffer-Poensgen (Ministerin für Kultur undWissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen), Michael Vesper(Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Ruhrtriennale)sowie Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp ihr Kommen zugesagt.Moderiert wird die Diskussion von Ex-Bundestagspräsident NorbertLammert. Die Diskussion findet anstelle des Konzerts der Band YoungFathers statt. Die Gruppe unterstützt BDS ebenfalls.