Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der MünchnerSicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat Forderungen nach einemeigenen europäischen Atomschirm als "Geisterdebatte" bezeichnet. "Füreine solche nukleare Entkopplung fehlt jede Grundlage", sagteIschinger der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Die Diskussion zeige, welche Unsicherheiten in denvergangen Wochen entstanden seien. Jedoch wäre eine europäische odergar deutsche Bombe eine "massive Völkerrechtsverletzung", sagteIschinger. "Wir haben ein ganz großes Interesse daran, den nuklearenNichtverbreitungsvertrag nicht in Frage zu stellen", sagte derDiplomat. "Ganz schlimm" wäre es nach seiner Ansicht, wenn dadurch"der Proliferation weltweit Tür und Tor" geöffnet würde.