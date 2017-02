Düsseldorf (ots) - Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende derMünchner Sicherheitskonferenz, hat die Verantwortlichen Europas zueiner "Revitalisierung der EU" aufgerufen. "Wir Europäer müssen inMünchen klar machen, wie wir die Zentrifugalkräfte in Zeiten desBrexits und des Populismus stoppen wollen", sagte Ischinger der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). DieAntwort auf "Amerika zuerst" könne sicher nicht in "weniger EU"bestehen. In einer steilen Lernkurve müsse die neue US-Administrationzu der Erkenntnis kommen, dass Amerika nur "great" sein könne, wenndie Partnerschaft mit einem starken und geeinten Europa nicht inFrage gestellt werde. "München bietet die Chance, selbstbewusst eineneue Zukunft für die EU zu demonstrieren", sagte Ischinger.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell