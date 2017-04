Rheinische Post: Interner Aktenvermerk im Fall Amri setzt Generalbundesanwalt unter Rechtfertigungsdruck

Düsseldorf (ots) - Ein interner Aktenvermerk bringtGeneralbundesanwalt Peter Frank im Fall Anis Amri unterRechtfertigungsdruck. Dem Papier zufolge, das der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) vorliegt, hieltdie Bundesanwaltschaft mit Rücksicht auf ein verdeckt laufendesErmittlungsverfahren und die dort eingesetzte Vertrauensperson "VP01"Informationen zeitweise unter Verschluss. Zu jener Zeit, Ende Juli2016, war Amri gerade in Friedrichshafen wegen gefälschter Pässe vonder Bundespolizei festgenommen worden. Es wäre womöglich eine Chancegewesen, einen Haftbefehl gegen ihn zu erwirken und das Attentat zuverhindern. In dem Aktenvermerk der Düsseldorfer Staatskanzlei, deram Freitag auch Thema im Düsseldorfer Untersuchungsausschuss zum FallAmri war und in dem es um eine Rücksprache des Landeskriminalamts(LKA) NRW mit der Bundesanwaltschaft geht, heißt es: "Die sofortigeOffenlegung wesentlicher Verfahrensbestandteile zu diesem Zeitpunkthätte eine Enttarnung und erhebliche Gefährdung der Person der VP unddes Ermittlungserfolges (...) verursacht." Und weiter: "EineOffenlegung sensibler Verfahrensbestandteile war zu diesem Zeitpunktdaher ohne gravierende Gefährdung / Auswirkung auf andereErmittlungsverfahren und eine mögliche Gefährdung der VP nichtmöglich gewesen." Diese Formulierung wurde dem Aktenvermerk mit derGeneralbundesanwaltschaft abgestimmt. Der Generalbundesanwalt wusstegestern bei seiner Zeugenvernehmung im Untersuchungsausschuss nichtsvon diesem Vermerk: "Diese Sprachregelung ist mir bislang unbekannt."Er könne nicht verifizieren, dass es eine solche Absprache gegebenhabe. Er sei aber bereit, das mit seinen Mitarbeitern zu klären unddem Ausschuss-Vorsitzenden dann mitzuteilen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell