Rheinische Post: Bei Innogy droht langfristig der Abbau von Tausenden Stellen

Düsseldorf (ots) - Bei der RWE-Tochter Innogy gibt esÜberlegungen, langfristig die Zahl der Arbeitsplätze um Tausende zusenken, erfuhr die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post"(Samstagausgabe) aus Konzernkreisen. Von den derzeit 40.000 Stellenkönnten auf lange Sicht nur noch 30.000 Stellen übrig bleiben. Innogywolle alle Bereiche nach "Synergien und Dissynergien" durchforsten.Da in der Innogy viele bisher selbstständige Einheiten aufgegangenseien, gebe es etwa bei der Verwaltung viele Funktionen doppelt.Entschieden sei noch nichts, aber in den Szenarien werde gedacht,hieß es.Innogy-Sprecherin Sabine Jeschke sagte der Redaktion:"Effizienzsteigerung betreiben wir permanent. Aktuell sehen wir aberkeine Notwendigkeit für ein derartiges Stellenabbauprogramm, wie wirdieser Zeitung bereits im Dezember gesagt hatten. Wir können das abermit Blick in die Zukunft nicht ausschließen. Momentan suchen wir aberauch diverse Mitarbeiter am Markt, die mit uns die Zukunft gemeinsamgestalten wollen."Bis Mitte des Jahres sind Mitarbeiter der Innogy noch durch eineÜbergangsregelung abgesichert, die der Konzern mit der Mitbestimmungfür die Zeit der Abspaltung von RWE vereinbart hat. "Noch sind dieMitarbeiter durch einen Interessenausgleich geschützt, laut dem keinMitarbeiter im Rahmen einer Umorganisation in den Überhang geratendarf. Doch dieser Interessenausgleich läuft zum 30. Juni aus", sagteArno Hahn, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Innogy SE, derRedaktion. "Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen,dass es einen Anpassungsbedarf gibt und Arbeitsplätze überflüssigwerden, erwarten wir vom Konzern, dass der Abbau sozialverträglicherfolgt. Betriebsbedingte Kündigungen darf es weiterhin weder beiInnogy noch bei RWE geben."