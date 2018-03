Rheinische Post: Innogy-Chef fordert Job-Garantien von RWE und Eon

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Düsseldorf (ots) - Innogy-Chef Uwe Tigges fordert von Eon und RWEfeste Zusagen, um den 40.000 Innogy-Beschäftigten die Zukunftsangstzu nehmen. "Allen Beteiligten muss klar sein, dass wir nur gemeinsamzum Erfolg kommen können. Dies werden wir auch betonen, wenn wir unsin den nächsten Wochen, wie von Johannes Teyssen und Rolf MartinSchmitz angekündigt, gemeinsam an einen Tisch setzen. Es liegt auchin deren Interesse, die hier schlagartig entstandene Unsicherheit soschnell wie möglich zu beseitigen", schreibt Tigges in einem Brief anseine Mitarbeiter, der der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe) vorliegt. "Wir brauchen wieder mehrSicherheit in Form von verbindlichen Zusagen. Dabei hat dieSicherheit der Arbeitsplätze Priorität."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell