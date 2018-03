Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Düsseldorf (ots) - Der Chef der IG Bergbau Chemie Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, hat im Zuge der geplante Aufteilung vonInnogy scharfe Kritik an der Eon-Führung geübt. Der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) sagte er mit Blickauf den drohenden Abbau von 5000 Stellen: "Diese Zahl kommt ja vomEon-Management. Die Verantwortlichen dort scheinen der Meinung zusein, sie müssten rabiat auftreten, um dem Kapitalmarkt zu gefallen."Natürlich sei auch der IG BCE klar, dass es bei einem solchen Dealeinen Stellenabbau geben werde. "Das werden wir vernünftigmiteinander besprechen." Wie viele Stellen wegfallen, lasse sichseriös nur schwer sagen, sagte Vassiliadis. Die IG BCE werde dafürsorgen, dass es keine harten Kündigungen geben werde. "Das ist beider Größe der Unternehmen auch zu leisten - wenn man sich dieentsprechende Zeit nimmt."Eon-Chef Teyssen hatte allerdings Kündigungen explizit nichtausgeschlossen. Dazu meinte Vassiliadis: "Es mag ja sein, dass sichHerr Teyssen Spielraum erhalten oder sich als Manager mit harter Handgerieren will. Hart können wir aber auch. BetriebsbedingteKündigungen wären für uns eine rote Linie. Wir werden dafür sorgen,dass es nicht so weit kommt."