Rheinische Post: Innenstaatssekretär Krings weist NRW Verantwortung für Erdogan-Besuch zu

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um einen möglichen AuftrittErdogans in NRW hat der Staatssekretär im Innenministerium, GünterKrings (CDU), der nordrhein-westfälischen Landesregierung dieVerantwortung zugewiesen. "Es ist an Dreistigkeit schwer zuüberbieten, wie der NRW-Innenminister erneut von eigenerVerantwortung ablenken will und mit dem Finger auf andere zeigt",sagte Krings der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). "Bei der erwarteten Erdogan-Rede in NRW soll esnach Jägers Meinung nun offenbar der Außenminister richten",kritisierte Krings. Er vergesse dabei, dass seit Jahren nicht derBund, sondern die Länder für das Versammlungsgesetz und seineAnwendung zuständig seien.