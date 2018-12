Rheinische Post: Innenstaatssekretär Krings: In Deutschland wäre Chérif C. ins Gefängnis gewandert

Düsseldorf (ots) - Innenstaatssekretär Günther Krings (CDU) hatdarauf verwiesen, dass der mutmaßliche Attentäter von Straßburg,Chérif C., im Fall einer Rückkehr nach Deutschland verhaftet wordenwäre. "Wäre der Täter trotz Einreiseverbots wieder in Deutschlandaufgegriffen worden, dann wäre er in Deutschland ohnehin wieder insGefängnis gewandert, um dann seine Restfreiheitsstrafe abzusitzen",sagte Krings der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag).Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell