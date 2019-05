Rheinische Post: Impfen muss verpflichtend sein Kommentar Von Jan Drebes

Düsseldorf (ots) - Dass es in Deutschland seit Jahren nichtgelingt, die Impfquote bei Masern anzuheben, ist beschämend. Für dieallermeisten Menschen wäre es so einfach, beim nächsten Arztbesuchden eigenen Impfschutz prüfen und gegebenenfalls auffrischen zulassen. Denn nach Angaben von Ärzten sind nicht einmalunverbesserliche Impfgegner das Hauptproblem. Die größten Hürden:schlechtes Terminmanagement und Bequemlichkeit. Nur deswegen zähltenExperten zuletzt wieder mehr Krankheitsfälle, davon auch einige mitTodesfolge. Dabei müsste in Deutschland niemand mehr dieser Krankheitzum Opfer fallen. Wer sein Kind nicht gegen Masern impfen lässt,schadet der Gesellschaft. Solche Menschen verhalten sich unsozial.Gesundheitsminister Jens Spahn ist daher auf dem richtigen Weg: Wirbrauchen eine Impfpflicht. Und damit sie wirkt, sind Bußgeldernotwendig. Zugegeben, eine Impfpflicht ist ein Notbehelf, weil esanders nicht mehr geht. Sie stellt einen nicht unerheblichen Eingriffin Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit dar. Doch in derAbwägung mit den Gefahren für die Gesellschaft insgesamt und fürbesonders schutzbedürftige Personen wie Säuglinge im Speziellen istdieser Eingriff das kleinere Übel.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell