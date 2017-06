Rheinische Post: Immer weniger Berufseinsteiger und junge Familien können sich Wohneigentum leisten

Düsseldorf (ots) - In Großstädten können sich immer wenigerBerufseinsteiger und junge Familien Wohneigentum leisten. Das zeigenZahlen des Statistischen Bundesamtes und der Kreditwirtschaft, dieder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)vorliegen. Demnach ging die Quote der 30- bis 40-jährigenEigenheimbesitzer in Deutschland laut Daten aus dem Mikrozensus von30 Prozent im Jahr 2006 auf 27,4 Prozent im Jahr 2014 zurück. Inderselben Zeit legte hingegen die Eigentümerquote bei den über65-Jährigen von 48 auf 55 Prozent zu, auch insgesamt stieg sie leichtan. Beim Verband Wohneigentum in Bonn ist man alarmiert. "Ohnegezielte Rückführung von Abgaben und zuverlässige Förderung wird sichdie Situation für junge Familien weiter verschärfen", sagteBundesgeschäftsführerin Petra Uertz der "Rheinischen Post". Sieforderte, dass die Grunderwerbsteuer für selbstgenutztes Wohneigentumaufgehoben werden solle - "grundsätzlich oder durch entsprechendeFreibeträge", so Uertz. Die Expertin verwies auf Bau- undKaufnebenkosten von teils mehr als zehn Prozent des Kaufpreises, diesich als zu hohe Hürden für viele Kaufinteressierte erweisen würden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell