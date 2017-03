Rheinische Post: Immer mehr über 80-Jährige fahren noch Auto

Düsseldorf (ots) - Immer mehr Bürger fahren auch mit über 80Jahren noch Auto. Das geht aus Zahlen des MarktforschungsinstitutsAllensbach hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Dienstagausgabe) vorliegen. Demnach fuhren 2016 rund 30Prozent der über 80-Jährigen noch mit dem eigenen Auto, während es2005 nur 19 Prozent und 1985 sogar nur drei Prozent waren. Auch beiMenschen zwischen 60 und 64 Jahren verzeichnen die Marktforschereinen Anstieg, nämlich von 69 Prozent in 2005 auf 76 Prozent in 2016.Ähnlich sieht es bei den 70- bis 74-Jährigen aus, wo der Anteil derAutofahrer im selben Zeitraum von 50 auf 63 Prozent stieg.Gegenläufig ist der Trend bei jungen Bürgern, wie die Daten desAllensbach-Instituts zeigen. Demnach verzichten immer mehr Bürgerunter 40 Jahren auf ein Auto. So fuhren 2005 rund 73 Prozent der 25bis 29-Jährigen Auto, 2016 waren es nur noch 60 Prozent. Ähnlichsieht es in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen aus: Dort istdie Zahl der Autofahrer im selben Zeitraum von 81 auf 72 Prozentgesunken. Bei den 35- bis 39-Jährigen verzichten heute fünf Prozentmehr Menschen auf das Auto als noch 2005. Kaum Veränderungen gibt eshingegen in der Altersgruppe der 40- und 60-Jährigen. 80 Prozentdieser Bürger zählen sich früher wie heute zu den Autofahrern.Grundlage für die Daten ist die aktuelle Allensbacher Markt- undWerbeträgeranalyse (AWA), für die zuletzt rund 24.000 Menschenbefragt wurden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell