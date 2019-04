Rheinische Post: Identität und Integration Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Horst Seehofers Vorschlag, Migranten schlechterzu behandeln, die bei der Feststellung ihrer Identität nichtkooperieren, findet den üblichen Widerstand der Seehofer-Kritiker ausdem linken Lager. Richtig ist die Idee Seehofers trotzdem. Zwarvariieren die Zahlen, aber eine Mehrheit der Asylsuchenden beantragtAsyl ohne ein Dokument zur Überprüfung der Identität. Die zuTausenden am Rande der Flüchtlingsroute gefundenen Pässe in denJahren 2015 und 2016 legen den Schluss nahe, dass der Verlust derDokumente nicht immer nur Folge der Flucht-Strapazen ist. DasBundesamt für Migration und Flüchtlinge muss aber jeden Asyl-Antragindividuell prüfen. Dafür müssen die Beamten wissen, wer vor ihnensteht. Der Fall des rechtsextremen Bundeswehr-Soldaten Franco A., dereinen Terroranschlag plante und sich als Kriegsflüchtling ausgab, umden Verdacht auf arabischstämmige Flüchtlinge zu lenken, istabschreckend. Die Asylsuchenden müssen ein Interesse daran haben, zukooperieren. Integration beginnt mit Identität. Wer hier dauerhaftleben will, sollte sich erkenntlich zeigen. Eigentlich eineSelbstverständlichkeit.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell