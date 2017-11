Rheinische Post: IW-Studie: Verkehrssektor muss CO2-Reduktionstempo enorm steigern

Düsseldorf (ots) - Der deutsche Verkehrssektor hinkt bei derEinhaltung der Klimaschutzziele nach einer neuen Studie desarbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) enormhinterher. Der Studie zufolge muss das Reduktionstempo bei denTreibhausgas-Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 um das 39-Fachedes bisherigen Tempos gesteigert werden, wenn Deutschland seineKlimaschutzziele einhalten will. Die Studie liegt der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vor. "Angesichtsder Tatsache, dass die Emissionen im Verkehr nahezu auf dem Niveauvon 1990 liegen, bedeutet die zukünftig notwendige jährlicheReduktion von durchschnittlich drei Prozent eine Vervielfachung desReduktionstempos um den Faktor 39", heißt es in der IW-Studie. ImKlimaschutzplan hatte die Bundesregierung für die SektorenEnergiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft undSonstige jeweils konkrete Mindestziele für dieTreibhausgas-Emissionen festgelegt. Während Industrie undEnergiewirtschaft ihre Emissionen zumindest teilweise durch deneuropäischen Emissionshandel reduzieren konnten, gibt es bisher fürden Verkehrs- und Gebäudesektor keine Minderungsinstrumente. "Daserstaunt umso mehr, als die Zielvorgaben für diese Sektoren deutlicheVerschärfungen des Reduktionstempos vorsehen", schreibtIW-Studienautor Thilo Schäfer.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell