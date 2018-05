Rheinische Post: IW-Studie: Tarifschlichtungen zu 68 Prozent erfolgreich

Düsseldorf (ots) - Schlichtungen, das zeigt eine Auswertung desarbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe) vorabvorliegt, führen überwiegend zum Erfolg. Die IW-Experten Hagen Leschund Christian Kestermann haben sich 14 Branchen näher angeschaut.Seit dem Jahr 2000 kam es in sieben Branchen zu insgesamt 38Schlichtungsverfahren, die meisten davon im Luftverkehr, wo neunKonflikte in die Schlichtung gingen. "In 26 der 38 Verfahren konnteeine Einigung erzielt werde, was einer Erfolgsquote von 68 Prozententspricht", schreiben die IW-Experten.Allerdings gibt es je nach Branche deutliche Unterschiede: So sindim öffentlichen Dienst nur 20 Prozent der Schlichtungen erfolgreichbeendet worden, während in den übrigen Branchen die Erfolgsquotemindestens bei 60 Prozent lag. Am erfolgreichsten schlichtet dieDeutsche Telekom, wo alle vier Verfahren zu einer Einigung führten."Die schlechte Quote im Öffentlichen Dienst geht vor allem auf dasVerhalten der Gewerkschaften zurück. Sie haben dreimal - in denJahren 2000, 2008 und 2015 - den Schlichterspruch abgelehnt, währenddie Arbeitgeber dies nur einmal im Jahr 2002 taten", schreiben dieAutoren. Im Bauhauptgewerbe kommt es ab dem heutigen Montag zursiebten Schlichtung seit der Jahrtausendwende, von den vergangenensechs Verfahren haben zwei Drittel zu einem Tarifabschluss geführt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell