Düsseldorf (ots) - (RP) Führende Ökonomen in Deutschland streitenderzeit darüber, wie sinnvoll eine Abkehr von der im Grundgesetzverankerten Schuldenbremse ist. Michael Hüther, Präsident desInstituts der deutschen Wirtschaft (Köln), sprach sich in der inDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) für eine Abschaffung aus."Aus ökonomischer Sicht ist die Schuldenbremse fragwürdig", schriebHüther. Staatliche Investitionen durch Kredite zu finanzieren, sei solange geboten, wie das Zinsniveau unter der Wachstumsrat desBruttoinlandsprodukts liege. "Wir sind mitten in einemtechnologischen Sprung - nur wegen der Schuldenbremse dürfen wir denAnschluss keineswegs verpassen", so der IW-Präsident. Dagegen ergriffLars Feld, einer der fünf Wirtschaftsweisen und Professor an der UniFreiburg, in derselben Zeitung Partei für die Befürworter derSchuldenbremse. "Die Behauptung, die Schuldenbremse sei eineInvestitionsbremse, ist falsch", urteilte der Sachverständige. Diestaatlichen Investitionen hätten zuletzt sogar angezogen. Aktuellniedrigere Zinsen seien kein Argument, dass dies dauerhaft so seinwerde. "Dies müsste aber der Fall sein, wenn sich Deutschlanddauerhaft höher verschulden wollte", sagte Feld. Seine Forderung:"Zukunftsaufgaben dürfen nicht gegenüber sozialen Wohltatenzurückstehen. Für die Auflösung dieser Zielkonflikte ist die Politikzuständig. Es gibt keinen Grund, ihr diese Aufgabe mit höherenSchulden zu erleichtern." Die 2009 beschlossene Schuldenbremse wurde2011 eingeführt, um die Staatsverschuldung Deutschlands zu begrenzen.Sie macht Bund und Ländern verbindliche Vorgaben zur Reduzierung desHaushaltsdefizits.