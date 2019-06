Rheinische Post: IG Metall verlangt neues Kurzarbeitergeld

Düsseldorf (ots) - Angesichts des drohenden Arbeitsplatzverlustesdurch Digitalisierung und Mobilitätswende in der Metall- undElektroindustrie verlangt die IG Metall Hilfe vom Staat. Der ErsteVorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, sagte der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag): "Es kann keinem daran gelegen sein,dass durch sich wandelnde Geschäftsmodelle in der Automobilbrancheund die voranschreitende Digitalisierung Hunderttausende Menschenihren Job verlieren." Natürlich seien in erster Linie die Arbeitgebergefordert, aber gerade die kleineren und mittleren Unternehmenschafften das nicht allein. Hofmann schlug ein sogenanntesTransformations-Kurzarbeitergeld vor. "Einerseits handelt es sich umeine Lohnersatzleistung, damit die Beschäftigten bei wegbrechendenAufgaben weiter ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Darüberhinaus sollen die Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen komplettübernommen werden." Die berufliche Qualifizierung müsse für 24 Monategefördert werden. Bei berufsbegleitender Qualifizierung mitteilzeitiger Tätigkeit im Betrieb könne sich der Zeitraum auf 36Monate verlängern.Mit Blick auf die Kosten sagte Hofmann: "Wenn die AlternativeArbeitslosigkeit ist, ist der Staat gut beraten, schon früheranzusetzen." Das Kurzarbeitergeld solle aus Beitragsmitteln derBundesagentur für Arbeit finanziert werden. Diese befände sichderzeit mit Rücklagen von etwa 20 Milliarden Euro in einer gutenfinanziellen Situation.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell