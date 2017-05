Rheinische Post: IG Metall nennt Interesse an Sozialwahl unbefriedigend

Düsseldorf (ots) - Kurz vor dem Ende der Sozialwahl 2017 an diesemMittwoch hat die IG Metall Reformen angemahnt. "Für große Teile derBevölkerung ist die Selbstverwaltung leider eine Mitbestimmung imSchatten", sagte Bundesvorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Esbestehe die Gefahr, dass die Selbstverwaltung einLegitimationsproblem bekomme, wenn die Wahlbeteiligung sinke. "DasInteresse ist unbefriedigend. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dassdie Wahlbeteiligung steigen wird, wenn die Versicherten besserdarüber informiert sind, worüber die Selbstverwaltung entscheidet."Es reiche nicht, alle sechs Jahre bei anstehenden Wahlen inErscheinung zu treten. Vertreter der Selbstverwaltung müssten sichauch zwischendurch öffentlich stärker bemerkbar machen, so derIG-Metaller. Eine Umstellung des Wahlverfahrens auf eine reineOnline-Wahl lehnte Urban ab: "Nicht alle Bevölkerungsgruppen sindsicher im Umgang mit dem Internet. Wir können nicht einfach dieSenioren abhängen, das wäre sozial selektiv", sagte Urban. Die Kostenvon 50 Millionen Euro für die Brief-Wahl in diesem Jahr seien nichtzu hoch. Urban verlangte eine Aufwertung der Tätigkeit in derSelbstverwaltung, damit sich mehr Kandidaten zur Wahl stellten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell