Rheinische Post: IG Metall NRW kündigt Widerstand gegen Siemens-Pläne an

Düsseldorf (ots) - Der NRW-Bezirksleiter der IG Metall, KnutGiesler, hat angesichts der geplanten Stellenstreichungen amSiemens-Standort Mülheim scharfe Kritik am Management geübt: "Trotzwiederholter Appelle der Arbeitnehmerseite hat das Management vonSiemens nichts getan, um den PG-Bereich auf die Veränderungen desMarktes einzustellen", sagte Giesler der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Diese Tatenlosigkeit und derangekündigte Jobabbau sind ein Armutszeugnis für das Management undvöllig inakzeptabel."Diesem Angriff auf die Beschäftigten sehe die IG Metall nichttatenlos zu, sagte Giesler. "In den kommenden Tagen werden wir mitden Kolleginnen und Kollegen bei Siemens beraten, wie wir denWiderstand gegen diese Pläne gestalten. Dabei fordern wir auch dieUnterstützung der Landesregierung." Andere Ministerpräsidenten hättensich hier schon klar positioniert. "NRW darf hier nicht außen vorbleiben", verlangte Giesler.Die seit fast zehn Jahren geltende Vereinbarung zur Standort- undBeschäftigungssicherung schließe betriebsbedingte Kündigungen undStandortschließungen aus. "Wir erwarten und fordern daher, dass dieseVereinbarung unverändert gilt", sagte er.