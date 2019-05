Rheinische Post: IG Metall in NRW begrüßt Siemens-Pläne

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Düsseldorf (ots) - Der IG-Metall-Bezirksleiter von NRW, KnutGiesler, hat die Pläne von Siemens-Chef Joe Kaeser für eineAbspaltung des Kraftwerksgeschäfts begrüßt: "Bisher hat Siemens beiGas and Power mehr auf Entwicklungen reagiert als in die Zukunftblickend agiert", sagte Giesler der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). Die Pläne böten jetzt bessere Möglichkeiten für eineigenständigeres Agieren durch gezielte Investitionen inInnovationen. "Diese Chancen müssen genutzt werden. Dann können dieStandorte und Beschäftigten in NRW davon profitieren", sagte derIG-Metall-Bezirksleiter. "Dafür braucht es aber auch endlich einenverlässlichen und realistischen politischen Rahmen für dieEnergiewende. Für uns war es wichtig, dass wesentliche Abkommen zurStandort- und Beschäftigungssicherung übernommen werden. Das istgelungen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell